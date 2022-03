Martina Navratilova explica rezultatele mai slabe inregistrate de Simona Halep

Fosta mare tenismena Martina Navratilova a explicat rezultatele mai slabe inregistrate de Simona Halep in ultima perioada.Navratilova a declarat, intr-un interviu acordat WTA, ca Simona si-a pierdut constanta si agresivitatea. Pe fondul lipsei de agresivitate, Navratilova a sesizat o usoara timorare in jocul Simonei in ultima perioada."Daca Halep ne-a obisnuit sa fie constanta in trecut, acum nu mai este. Jar jocul ei este lipsit de consistenta in ultima perioada. Are loviturile, insa se ... citeste toata stirea