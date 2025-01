Maxim doua achizitii sunt preconizate la Universitatea Craiova

Daca numarul jucatorilor ce ar putea pleca de la Universitatea Craiova este destul de mare, la capitolul sosiri sunt vehiculate doar doua posibile achizitii. Asta pentru ca lotul actual al oltenilor este considerat a fi destul de numeros.Lotul Universitatii Craiova este destul de numeros, asa ca in iarna aceasta sunt pe lista maxim doua achizitii, in functie de deciziile pe care le vor lua, in comun, antrenorul Costel Galca si managerul sportiv Mario Felgueiras.In principiu, asa cum a ... citește toată știrea