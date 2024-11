Meci abandonat la Bucuresti. Jucatorii din Kosovo au refuzat sa mai joace

O serie de evenimente uluitoare s-au petrecut pe teren si in tribune la Bucuresti, la meciul dintre Romania si Kosovo. Duelul din Liga Natiunilor a fost intrerupt aproape de finalul jocului si, in cele din urma abandonat, dupa ce jucatorii kosovari au parasit gazonul, la indemnul capitanului Amir Rrahmani.Meciul dintre Romania si Kosovo, din etapa 5 a Grupei C2 din Liga Natiunilor a fost intrerupt intr-o prima faza, in minutul 90+7.In acel moment, jucatorii kosovari au decis sa plece la ... citește toată știrea