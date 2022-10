Meci de handbal la Sala Sporturilor: UCB Targu Jiu primeste vizita liderului

Handbalistii de la UCB Targu Jiu revin in Sala Sporturilor joi dupa-amiaza pentru meciul din etapa a cincea a Diviziei A. Universitarii gorjeni vor primi vizita liderului din seria C a Diviziei A, CSM Resita.Echipa de handbal masculin a UCB Targu Jiu are o confruntare importanta joi dupa-amiaza, la Sala Sporturilor. Jucatorii isi asteapta suporterii cu incepere de la ora 16:30 la acest meci extrem de dificil meci impotriva liderului la zi, CSM Resita.Universitarii vin dupa un alt joc ... citeste toata stirea