Meci decisiv pentru promovarea CSO Turceni in Liga 3

Campioana Gorjului din acest sezon disputa in week-end meciul decisiv pentru promovarea in Liga 3. CSO Turceni va intalni, pe teren propriu, campioana din judetul Timis, Phoenix Buzias, formatie care s-a impus cu 2-0 in meciul tur.CSO Turceni si-a irosit o mare parte din sana de a juca in Liga 3 in viitorul sezon, dupa ce a pierdut meciul tur cu campiona Timisului, Phoenix Buzias. Gorjenii au fost invinsi cu scorul de 2-0 dar jocul consistent al timisenilor a aratat ca sansele echipei din ... citeste toata stirea