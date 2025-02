Meci dificil, in deplasare, pentru baschetbalistii juniori

Grupa de baschetbalisti juniori U18 a CSM Targu Jiu se deplaseaza in acest weekend la Voluntari. Baschetbalistii U18 au meci greu in prima etapa din Faza a 2-a Zonala cu CSO Voluntari.Baschetbalistii U18 CSM Targu Jiu incep in acest weekend faza a 2-a a Campionatului National, cu o partida in deplasare, cu CSO Voluntari. CSM Targu Jiu a fost repartizata in aceasta faza a competitiei in Grupa D, alaturi de CSO Voluntari, CSU Brasov si ABC Slam Bucuresti.Antrenorul juniorilor gorjenei, Stefan ... citește toată știrea