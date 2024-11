Meci din Liga 2 suspectat de blat. S-ar fi pariat sume uriase!

Partida din ultima etapa din Liga 2 dintre FC Bihor Oradea si Concordia Chiajna e suspecta de blat. S-ar fi pariat o suma uriasa din partea unei persoane pe victoria ilfovenilor, care s-au impus, in cele din urma, cu 4-0.Un parior ar fi plasat suma de 22.331 de euro pe victoria oaspetilor, iar Concordia Chiajna avea, in momentul in care banii au fost pusi pe "doi solist", o cota de 2.08. Astfel, s-a castigat dublu, 46.448 de euro, scrie liga2.ro.Conform iAMsport, care a si dezvaluit ... citește toată știrea