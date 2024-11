Meci extrem de important pentru CSM Targu Jiu!

Handbalistele de la CSM Targu Jiu au un meci extrem de important la mijlocul acestei saptamani in Liga Florilor MOL. Joi seara CSM Targu Jiu primeste vizita gruparii CSM Slatina, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 10-a.CSM Targu Jiu vrea sa obtina prima victorie pe teren propriu din acest sezon, dupa ce handbalistele au inregistrat doua victorii in actuala stagiune, ambele obtinute in deplasare.Inainte de pauza din campionat CSM Targu Jiu trebuie sa treaca de Slatina, o echipa ... citește toată știrea