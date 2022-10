Meci nebun in Cupa Romaniei. Cu patru cartonase rosii

FCSB a remizat, miercuri, in deplasare, scor 2-2, cu echipa UTA Arad, intr-un meci din grupa B a Cupei Romaniei. Aradenii au condus cu 1-0 si bucurestenii cu 2-1, acestia din urma primind gol in minutul 90+6.Au inceput meciurile din grupele Cupei Romaniei iar un meci nebun a avut loc miercuri cand FCSB a avut trei eliminati in partida cu UTA. Gazdele au deschis scorul prin Pop, in minutul 8 iar FCSB a inscris apoi prin Radunovic '22 si Radaslavescu '47, insa pe final, in minutul 90+6, UTA ... citeste toata stirea