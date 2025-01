Meci puternic la inceput de an pentru CSM Targu Jiu

Echipa de handbal feminin a CSM Targu Jiu incepe anul 2025 in forta, cu o confruntare programata in Sala Sporturilor, contra Gloriei Bistrita. Luni, 6 ianuarie, handbalistele lui Liviu Andries si Andrei Enache revin pe teren propriu, pentru primul meci al anului si promit ca vor da totul pentru un rezultat pozitiv.Handbalistele din Targu Jiu au parte de un meci greu la inceputul acestui an si au nevoie de sprijinul suporterilor. In prima conferinta de presa a anului, Liviu Andries a lansat un ... citește toată știrea