Meci spectaculos cu Minaur pentru handbalistele de la CSM Targu Jiu

CSM Targu Jiu a terminat duminica, 23 februarie, pe teren propriu, la egalitate, scor 29-29, jocul cu Minaur Baia Mare. Meciul a contat pentru etapa a 18-a din Liga Florilor MOL.Sala Sporturilor din Targu Jiu a fost aproape plina cu suporteri veniti pentru a sustine echipa in dificilul meci cu ocupanta locului 3 in Liga Florilor Mol, Minaur Baia Mare."In timp ce suporterii gorjeni au creat o atmosfera extraordinara pe parcursul partidei, in teren, diferenta din clasament intre cele doua ... citește toată știrea