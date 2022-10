Meciul Gilortului cu ultima clasata, devansat cu o zi

In urmatoarea etapa din Liga 3, Gilortul Targu Carbunesti se va deplasa la Resita pentru meciul cu Progresul Ezeris. Clubul gorjean a anuntat ca meciul din etapa a 7-a, care fusese programat pentru sambata, a fost devansat cu o zi si se disputa vineri, 7 octombrie, incepand cu ora 15:00, pe Stadionul Gloria din Resita.Gilortul Targu Carbunesti va juca in deplasare in etapa viitoare dar nu va mai juca sambata, cum se anuntase deja. Clubul oltean a anuntat modificarea programului la solicitarea ... citeste toata stirea