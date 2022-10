Meciuri cu arbitraj VAR pentru echipe din Liga 2 si Liga 3

Cluburile din Liga 2 si Liga 3 prezente in faza grupelor Cupei Romaniei, editia 2022-2023, ar putea beneficia in premiera de sistemul de Arbitru Asistent Video (VAR). Acest sistem este utilizat in Romania, incepand din vara anului 2022, doar in primul esalon al fotbalului, in SuperLiga, noua denumire a Ligii 1.Momentan, in prima dintre cele trei etape ale acestei faze a competitiei, au fost alese doar patru meciuri dintre cele 12 care sa beneficieze de VAR, a informat liga2.ro. In aceste ... citeste toata stirea