Medalii pentru pugilistii de la CSM Targu Jiu la Gala "Leo Box"

Pugilistii care se pregatesc sub comanda antrenorului Petrisor Gananau la CSM Targu Jiu au avut un final de an excelent. Cei doi participanti la Gala "Leo Box" de la Arad au urcat pe podium la ultimul turneu al anului.La Gala "Leo Box", care s-a disputat in week-end la Arad, Amelian Istratescu a obtinut locul 1 la categoria 75 de Kg, iar Ianis Mateiescu a terminat pe locul 2 la categoria 30 de Kg, a informat csmtargujiu.ro despre rezultatele celor doi sportivi ai antrenorului Petrisor Gananau. ... citeste toata stirea