Merg dupa puncte la Calarasi!

Echipa de handbal feminin tineret a CSM Targu Jiu se deplaseaza in acest weekend la Calarasi, pentru o noua confruntare din Campionatul National de Tineret. CSM Targu Jiu se va confrunta sambata, 15 martie, cu Danubius Calarasi, intr-un meci care conteaza pentru etapa a 21-a si care va incepe la ora 12.00.Echipa de tineret a CSM Targu Jiu are programat in weekend un meci in deplasare, cu vecina de clasament, Danubius Calarasi. CSM Targu Jiu este pe locul 6 in acest moment, cu 18 puncte ... citește toată știrea