Merg la Bucuresti pentru calificarea la Turneul final

Echipa de baschet masculin U14 a CSM Targu Jiu va juca in acest weekend, in deplasare, meciurile retur din Faza Semifinala a Campionatului National. Baietii lui Toma Popescu merg la Bucuresti cu gandul sa se califice la Turneul Final.Baschetbalistii juniori gorjeni vor confrunta in Grupa 1 TSF cu CSA Steaua Bucuresti, Slam Bucuresti si Raptors Berceni.Daca fetele de la U14 evolueaza pe teren propriu, baietii grupei U14 merg la Bucuresti, pentru returul din Turneul Semifinal. La fel ca ... citește toată știrea