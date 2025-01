Merg la Craiova pentru a 10-a victorie consecutiva!

CSM Targu Jiu isi continua la finalul acestei saptamani seria meciurilor din Liga 1 de Baschet Masculin, cu un meci in deplasare, cu CS Universitatea Craiova. Partida din Banie conteaza pentru etapa a 11-a din Seria C si se va disputa duminica, 26 ianuarie, de la ora 14.00.Baschetbalistii CSM Targu Jiu au un parcurs perfect in Seria C din Liga 1 si merg in Banie pentru a-si consolida pozitia de lider al seriei si pentru a-si trece in cont un nou succes. Ar fi a 10-a victorie la rand pentru ... citește toată știrea