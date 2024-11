Merg la Esintareni pentru a 13-a victorie!

Echipa de fotbal a CSM Targu Jiu isi continua in acest weekend seria meciurilor din Liga 4, in deplasare, pe terenul echipei Unirea Esintareni. Partida este programata sambata, 9 noiembrie si conteaza pentru etapa a 13-a.CSM Targu Jiu este liderul neinvins al Ligii a 4-a, iar in etapa a 13-a se deplaseaza pe terenul echipei de pe locul 3, Unirea Esintareni.Partida a fost prefatata de mijlocasul Mario Esambu care a precizat ca antrenamentele din saptamana premergatoarea acestei partide au ... citește toată știrea