Messi a hotarat cu ce echipa semneaza dupa Mondial

Campion mondial cu nationala Argentinei, Leo Messi s-a hotarat asupra viitorului sau si va semna un nou contract. PSG este echipa cu care a ales sa continue, francezii castigand lupta cu Barcelona si Inter Miami, clubul lui David Beckham.Messi a ajuns la PSG in vara anului 2021, venind gratis de la FC Barcelona. Dupa un sezon mai putin reusit cu francezii in primul an, Messi are acum un sezon extraordinar marcand 19 goluri si livrand 19 pase de gol in 27 de meciuri jucate in toate ... citeste toata stirea