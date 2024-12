Mihai Leu, dus in stare grava la Spitalul Fundeni!

Sunt momente critice pentru marele campion Mihai Leu care se afla in spital. Fostul pugilist se confrunta cu mari probleme de sanatate si a fost dus in stare grava la Spitalul Fundeni.Fostul mare campion de box, actual pilot de raliuri, in varsta de 55 de ani a fost transferat seara trecuta de la o clinica privata, la spitalul Fundeni din Capitala Fostul mare campion de box, actual pilot de raliuri, lupta de mai multi ani cu cancerul si a trecut prin 3 operatii. Ultima interventie a avut loc ... citește toată știrea