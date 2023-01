Mihai Rotaru a confirmat interesul pentru un fost campion

Pe lista cu jucatori doriti a fi transferati in aceasta iarna de Universitatea Craiova se afla si fostul jucator al FCSB Iasmin Latovlevici. Acesta ar putea ajunge in Banie in aceasta perioada de trabsferuri dupa cum a anuntat Mihai Rotaru.Fundasul stanga dorit de Universitatea Craiova este liber de contract dupa ce a reziliat angajamentul cu FC Arges. Mihai Rotaru sustine ca Latovlevici ar fi avut o influenta pozitiva asupra fotbalistului transferat in Banie in de la FC Arges, Alexandru ... citeste toata stirea