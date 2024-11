Mihai Rotaru are planuri mari dupa meciul cu UTA

Universitatea Craiova a urcat pe locul 2 in Superliga Romaniei dupa victoria cu 2-1 in fata celor de la UTA Arad. La final, actionarul clubului, Mihai Rotaru, a intrat in direct si a vorbit despre situatia de la echipa.Oltenii dau semne ca au depasit perioada complicata din luna octombrie si viseaza din nou la titlu in Superliga. Diferenta de puncte fata de U Cluj s-a micsorat la doar doua, insa in urmatoarea etapa echipa din Banie va da piept cu CFR-ul lui Dan Petrescu.Mihai Rotaru ... citește toată știrea