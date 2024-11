Mircea Lucescu se va opera la Kiev in luna decembrie!

Dupa ce in 2023 s-a operat de coxartroza la soldul stang, Mircea Lucescu va suferi acum o noua interventie chirurgicala la soldul drept. Campania din Liga Natiunilor s-a incheiat pentru nationala Romaniei odata cu victoria contra Ciprului, scor 4-1, iar selectionerul Mircea Lucescu urmeaza sa mearga acum in Ucraina, la Kiev, pentru a se opera.Tehnicianul a surprins in urma cu mai bine de un an. Dupa ce s-a operat la soldul stang, la cateva zile distanta, antrenorul roman s-a prezentat in ... citește toată știrea