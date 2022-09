Mirel Radoi a renuntat la un jucator de la Craiova

U Cluj a anuntat imprumutul fundasului dreapta Stefan Vladoiu (23 de ani), de la Universitatea Craiova. Aparatorul lateral va juca la nou-promovata in Liga 1 sub forma de imprumut, dupa ce mai fusese cedat in anii precedenti de Craiova la Sportul Snagov (2017-2019) si Dunarea Calarasi (ianuarie - iulie 2019).Dupa ce l-a cedat definitiv pe mijlocasul Ovidiu Bic la "U" Cluj, Universitatea Craiova l-a imprumutat formatiei de sub Feleac, pentru un sezon, pe fundasul dreapta Stefan Vladoiu. Acesta ... citeste toata stirea