Mirel Radoi: "E important sa avem rezultate!"

Mirel Radoi a debutat cu o victorie pe banca echipei din Craiova in noul sau mandat. Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 4-1 in fata celor de la Poli Iasi.Mirel Radoi a revenit pe banca oltenilor dupa ce Costel Galca a fost indepartat din cauza rezultatelor slabe inregistrate in ultima perioada.Radoi a reusit astfel sa debuteze cu o victorie, scor 4-1, in meciul cu Poli Iasi."In general a fost un joc bun. Erau normale anumite greseli, am facut anumite schimbari de interpretare a ... citește toată știrea