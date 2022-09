Mirel Radoi nu vrea sa vorbeasca despre titlu la Craiova

Universitatea Craiova a pierdut in fata campioanei si este in afara locurilor de play-off. Oltenii par sa nu se gandeasca acum la titlu iar Mirel Radoi a spus deja ca principalul sau obiectiv este acum prinderea unui loc in play-off.Dupa infrangerea suferita cu CFR Cluj in Gruia, Universitatea Craiova a picat pe locul opt in clasamentul din Superliga, cu 14 puncte, la egalitate cu FC U Craiova, insa echipa lui Mirel Radoi are un joc in minus.Deocamdata, antrenorul Mirel Radoi spune ca nu se ... citeste toata stirea