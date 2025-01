Mirel Radoi si-a anuntat ce obiective la Universitatea Craiova

Noul antrenor al Universitatii Craiova, Mirel Radoi, a anuntat ce obiective are in Banie. In prima conferinta de presa, Mirel Radoi a anuntat ce trebuie sa obtina cu Universitatea CraiovaMirel Radoi a semnat un contract valabil pe o perioada de un an si jumatate si preia echipa dupa ce Constantin Galca si-a reziliat acordul cu oltenii."Daca vorbim de un obiectiv primar, campionatul, trebuie sa ... citește toată știrea