Mirel Radoi si-a gasit atacant pentru Universitatea Craiova

Jordan Gele, atacantul francez care a dat gol cu Dinamo in etapa 24 din Superliga, poate prinde transferul la Universitatea Craiova in aceasta iarna. Atacantul Unirii Slobozia s-a mai aflat pe lista oltenilor si in toamna anului 2024, insa transferul nu s-a concretizat la acel moment.Mirel Radoi a debutat cu o victorie la revenirea pe banca Universitatii Craiova, scor 4-1 impotriva lui Poli Iasi, insa golurile oltenilor au fost marcate tot de jucatorii cu istoric bogat la club, precum