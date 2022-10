Misaras a plecat de la Targu Jiu si joaca in Liga 1 din Moldova

ACS Viitorul Targu Jiu s-a despartit de unul dintre cei mai vechi jucatori din lot, Alexandru Misaras (25 de ani). Acesta a semnat deja cu Zimbru Chisinau, club care activeaza in prima liga din Republica Moldova.Alexandru Misaras era printre cei mai vechi jucatori din lotul echipelor patronate de Nicolae Sarcina in ultimi ani. Misaras a ajuns la fosta echipa Energeticianul in vara lui 2018, de la Sanatatea Cluj. Intre timp, formatia care evolua la Petrosani sub aceasta denumire, in perioada ... citeste toata stirea