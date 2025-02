Mititelu anunta lovitura care ar putea schimba calculele in Liga 2

Patronul FCU Craiova 1948, Adrian Mititelu, considera ca echipa sa a fost dezavantajata cu FC Arges. Conform acestuia, echipa pitesteana ar urma sa piarda meciul din Liga 2 la "masa verde".FC Arges a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0, pe FCU Craiova, in etapa a 18-a a Ligii a II-a. In minutul 83, echipa antrenata de Bogdan Andone a evoluat cu 12 jucatori pe teren, iar oltenii au facut scandal pana ca arbitrul sa ia masuri si sa restabileasca egalitatea numerica.In urma acestui ... citește toată știrea