Mitrita stie care este secretul succesului lui Mirel Radoi

Universitatea Craiova a castigat acasa, scor 1-0, cu Farul, in etapa 29 din Liga 1. Alexandru Mitrita a fost unicul marcator al partidei din Banie, cu reusita semnata in minutul 44.La fel ca la ultimele dueluri ale oltenilor, Mitrita a fost "omul meciului", reusind sa inscrie in jocul contra echipei lui Hagi golul de 3 puncte.Dupa duel, acesta a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Mirel Radoi, care are 5 victorii si un egal de cand s-a intors in Banie."Era cel mai important, sa ... citește toată știrea