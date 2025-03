Moartea lui Diego Maradona, investigata de argentinieni. Sunt sapte persoane cercetate!

Cazul mortii marelui fotbalist al lumii, Diego Maradona, a inceput miercuri in Argentina. Cel care a fost considerat unul dintre cei mai buni jucatori din istoria fotbalului mondial a decedat pe 25 noiembrie 2020, la varsta de 60 de ani, in urma unui stop cardiac, la doar cateva saptamani dupa o interventie chirurgicala pe creier.Moartea lui Maradona a socat intreaga lume si a lasat un gol imens in inimile fanilor, mai ales din Argentina, tara care l-a adorat ca pe un zeu al fotbalului. ... citește toată știrea