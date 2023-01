N-au reusit sa treaca nici de Viitorul Simian

ACS Viitorul Targu Jiu nu a reusit victoria nici in cel de-al doilea amical din week-end desi de aceasta data adversarul a fost unul mai modest. Meciul cu Viitorul Simian, formatie de Liga 3, s-a incheiat tot la egalitate, scor 3-3.ACS Viitorul Targu Jiu a remizat si in cel de-al doilea amical al iernii, disputat tot in compania unei formatii de Liga 3. Formatia de Liga 2 a sustinut doua meciuri de verificare in week-end, cu adversari de Liga 3 care abia s-au reunit sau nici nu au inceput ... citeste toata stirea