Noul antrenor al Craiovei va semna pana la finalul anului

Presedintele Universitatii Craiova a anuntat cand va fi numit noul antrenor din Banie. Eugen Neagoe este favorit sa preia banca tehnica chiar daca pe lista lui Mihai Rotaru s-au mai aflat si alte nume.Sorin Cartu nu a negat faptul ca Eugen Neagoe ar putea ajunge la Universitatea Craiova dar nu a dorit sa intre in detalii deoarece antrenorul se afla sub contract cu U Cluj. "Eugen Neagoe e antrenor sub contract... nu pot sa vorbesc. N-am ce sa spun despre el, altfel ne-am atrage critici de la U ... citeste toata stirea