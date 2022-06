Noul antrenor al Universitatii Craiova a pregatit lista de achizitii

Laszlo Balint a anuntat inca de la numirea sa ca are deja pregatita o lista cu jucatori pe care vrea sa ii aduca in Banie. Lotul Universitatii s-a reunit luni in formula restransa pentru ca o parte din jucatori au fost convocati la echipele nationale.Noul antrenor al Universitatii Craiova, Laszlo Balint, a precizat ca la reunire nu au fost prezenti foarte multi jucatori, dar anunta ca in curand vor veni transferurile in Banie. "Ne reunim intr-o formula restransa, au fost jucatori la echipele ... citeste toata stirea