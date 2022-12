Noul capitan al Universitatii Craiova e optimist

Vladimir Screciu este cel care a preluat banderola de capitan al Universitatii Craiova dupa accidentarea lui Nicusor Bancu. Fundasul este optimist chiar daca echipa sa trece printr-o perioada delicata si apreciaza ca Universitatea dar si el, personal, a avut un an bun.Universitatea Craiova se afla pe pozitia a patra in clasament, la noua puncte de liderul Farul. Prezent la sarbatoarea juniorilor din academia Stiintei, noul capitan al oltenilor a declarat ca 2022 a fost cel mai bun an al sau, ... citeste toata stirea