Noutati in lot sub comanda lui Florin Stinga

ACS Viitorul Targu Jiu a avut mai multe noutati in lot la amicalul cu CSM Slatina. Pe langa transferul lui Ionut Sirbu care a fost anuntat se mai pregatesc sub comanda lui Florin Stanga inca patru noi jucatori.ACS Viitorul Targu Jiu a disputat primul amical in aceasta vara, pierdut cu scorul de 0-1 la Slatina cu nou-promovata CSM Slatina. La acest meci antrenorul Florin Stanga a avut si noutati in lotul deplasat la Slatina. Printre jucatorii anuntati de antrenorul Florin Stinga ca fiind ... citeste toata stirea