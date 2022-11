Nu au avut probleme sa se impuna la Baia Mare

ACS Viitorul Targu Jiu nu a avut mari probleme sa se impuna la Baia Mare in fata nou-promovatei Minaur. Fiind vorba de o echipa mai slab clasata, echipa lui Florin Stanga ar fi trebuit sa se impuna mai clar dar a reusit sa marcheze abia dupa 45 de minute de joc.A fost dezamagire mare la Minaur Baia Mare in urma rezultatului cu formatia ACS Viitorul Targu Jiu, aceasta venind dupa unele jocuri foarte slabe, in care a adunat foarte putine puncte. Minaur Baia Mare era favorita prin prisma ... citeste toata stirea