O echipa a jucat in 12 oameni si a dat lovitura in minutul 90!

Scenele in care o echipa avea 12 jucatori pe teren, la meciul Heerenveen - Sittard, scor 2-2, din Olanda, au facut inconjurul lumii. In minutul 88, oaspetii au facut o dubla schimbare, dar unul dintre cei inlocuiti nu a mai iesit de pe teren.Din imagini, pare ca insusi antrenorul lui Sittard i-a cerut sa intre la loc, chiar sub ochii lui Robin van Persie, antrenorul gazdelor, care a "turbat" de nervi pe margine!Asa cum era de asteptat, Federatia Olandeza de Fotbal (KNVB) a deschis o ancheta, ... citește toată știrea