O echipa de top a omologat joi stadionul din Targu Jiu! Va juca aici in Cupa Romaniei

ACSM Resita, formatie de top din Liga 2 cu intentii clare de promovare, a fost nevoita sa plece din Valea Domanului pentru meciul decisiv cu FK Miercurea Ciuc, pentru calificarea in sferturile Cupei Romaniei. Resitenii au ales stadionul cu nocturna de la Targu Jiu unde sa joace "acasa" contra harghitenilor.Echipa lui Flavius Stoican, ACSM Resita, are un meci important pentru istoria sa, saptamana viitoare, in Cupa Romaniei.Cu cel putin un rezultat de egalitate, echipa antrenata de fostul ... citește toată știrea