Dinamo a promovat in Liga 1 gratie primei victorii inregistrate in meciurile de baraj cu FC Arges. Dinamo a jucat sambata seara returul barajului pentru mentinere/promovare in primul esalon dar a pierdut de aceasta data in fata argesenilor.Dupa victoria spectaculoasa din prima mansa, scor 6-1, cu FC Arges, formatia din Stefan cel Mare a facut deplasarea la Mioveni pentru a doua confruntare. De aceasta data Dinamo a avut multe momente in care a tremurat la Mioveni. FC Arges a condus cu 2-0 din ... citeste toata stirea