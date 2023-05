Echipa de Liga 1 Chindia Targoviste si-a inaugurat vineri stadionul cu o contraperformanta. Echipa a retrogradat din Liga 1 si va juca la anul in Liga 2.Formatia gazda a terminat la egalitate meciul cu FC Voluntari, scor 2-2 (0-2), meci disputat vineri seara, pe teren propriu, in ultima etapa din play-out. Chindia a jucat pe propriul stadion dupa o pauza de patru ani, perioada in care arena a fost renovata."Retrogradarea nu a stat doar in acest meci, a fost un play-out dezastruos, fara nici ... citeste toata stirea