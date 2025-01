O echipa din Liga 2, sanctionata din nou de FRF. A ajuns la minus 28 de puncte!

Primele zile ale noului an i-au adus clubului din Liga 2 CS Mioveni inca o depunctare multipla. In acest moment, trupa argeseana aflata cu un picior in groapa are -28 de puncte in clasament, iar clipa pana la care i se va decide soarta se apropie din ce in ce mai mult.CS Mioveni pierde noi puncte, din litigiile cu Stefan Blanaru, Daniel Serbanica, Daniel Toma, Davide Massaro si Nicolae Dica.Comisia de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal s-a intrunit pentru prima data in noul ... citește toată știrea