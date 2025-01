O echipa din Liga 3 a abandonat competitia! Vor fi afectate formatiile din Gorj

S-a constatat primul abandon in acest sezon si printre echipele de Liga 3. Este vorba de Sparta Ramnicu Valcea, formatie care a aruncat prosopul inainte de finalul sezonului regulat desi era o formatie nou-promovata.Ultima clasata in Seria 8 a Ligii 3 in acest sezon 2024-2025, Sparta Ramnicu Valcea a anuntat public ca se retrage din campionat, inainte de cele trei runde ramase de disputat in sezonul regulat. Formatia valceana evolua in Liga 3, Seria 8, acolo unde se regasesc si formatiile din ... citește toată știrea