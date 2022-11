O echipa din Liga 3 a fost preluata de actionari straini

La Dacia Unirea Braila este pe cale sa demareze un proiect fotbalistic care, pe hartie, e unul promitator. Clubul are probleme dupa retrogradarea din Liga 2, fiind pe ultimul loc in Seria 2 a Ligii 3, dar acum pare ca minunea a venit peste noapte si a fost preluat de oameni de afaceri din afara Romaniei.Dacia Unirea Braila are sperante ca nu se va desfiinta sau ca nu va retrograda in Liga 4, la cum se prezinta din acest moment lucrurile, in urma unui anunt total surprinzator pentru toata ... citeste toata stirea