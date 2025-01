O echipa din Liga 3, depunctata pentru a doua oara de FRF

O echipa din Seria 2 a Ligii 3, a primit o noua depunctare din partea Federatiei Romane de Fotbal, prin Comisia de Disciplina si Etica, pentru a doua saptamana la rand. Vointa Limpezis isi reduce simtitor sansele de evitare a retrogradarii in acest sezon, in situatia in care nu se va desfiinta sau nu se va retrage intre timp.Saptamana trecuta, clubul din Limpezis a fost sanctionat cu 4 puncte din cauza litigiului cu fostul sau jucator Daniel Ilie Gata, pentru depasirea a doua noi perioade (13. ... citește toată știrea