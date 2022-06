O jucatoare de echipa nationala, transferata de CSM Targu Jiu

La CSM Targu Jiu se munceste serios pentru noul sezon chiar daca acum echipa este in vacanta. Campania de transferuri pentru Liga Florilor a inceput chiar inainte de finalul sezonului si continua acum, cu noul transfer al interului dreapta Katarina Pavlovic.CSM Targu Jiu este in vacanta dar si in plina campanie de transferuri pentru primul sezon din istoria clubului pe prima scena a handbalului romanesc. Nou promovata in Liga Florilor, CSM Targu Jiu, a transferat-o joi pe Katarina Pavlovic, ... citeste toata stirea