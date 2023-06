Alexandru Mitrita a revenit in Liga 1 si a semnat cu Universitatea Craiova. Dupa patru ani petrecuti peste hotare, fie sub contract fie sub forma de imprumut, legenda vie a oltenilor se intoarce acasa.Clubul oltean cheama fanii la o intalnire de suflet cu jucatorul care a scris istorie la Craiova dar si la echipa nationala si care acum revine acasa. "Alex Mitrita te cheama in Piata "Mihai Viteazul" marti, de la ora 19:30. Tu ce ii raspunzi?Aici este orasul in care s-a nascut. Aici a invatat ... citeste toata stirea