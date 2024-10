O legenda vie a fotbalului gorjean va lucra in cadrul AJF Gorj!

AJF Gorj are in structurile sale, incepand de acum, o legenda vie a fotbalului gorjean, Dorian Gugu. Fostul mare fotbalist gorjean dar si antrenorul care a lucrat foarte mult timp alaturi de Ilie Balaci, va conduce Comisia Tehnica din cadrul AJF Gorj.Asociatia judeteana de Fotbal a cooptat in structurile sale de specialitate un fost mare jucator de fotbal de la Pandurii, si antrenor, Dorian Gugu. Acesta va face parte din echipa AJF Gorj in calitate de presedinte al Comisiei Tehnice a ... citește toată știrea