O vedeta de la Craiova ar putea fi vanduta cu 6.000.000 de euro

Patronul Universitatii Craiova, Mihai Rotaru, vrea sa dea o lovitura in stilul lui Gigi Becali. Acesta negociaza plecarea vedetei echipei sale in schimbul sumei de 6.000.000 de euro.Om de baza in acest sezon la Universitatea Craiova, cu 9 goluri marcate in cele 25 de meciuri de campionat, in care a oferit si doua pase decisive, Stefan Baiaram este pe picior de plecare. Impresarul Mihaita Plesan a facut cunoscut faptul ca de mijlocas sunt interesate mai multe echipe."Baiaram a avut o oferta ... citește toată știrea